Wenn der 90-jährige Professor "Bros" die Schüler unterrichtet

Ambros Aichhorn ist Priester, legendärer Biologe und vieles mehr. Bis 1995 lehrte er am Borromäum. 27 Jahre später dozierte er nun erneut über Ziege, Schaf, Hummel und Co.

Dass Ambros Aichorn, der "Bros", wie er von vielen genannt wird, kürzlich 90 Jahre alt geworden ist, kann man einfach nicht glauben. Drahtige Figur, volles Haar, ein herzhaftes Lachen, noch immer flink in all seinen Bewegungen.

1958 wurde der Pongauer, in harten Zeiten aufgewachsen am Kohlbichlhof in St. Johann, zum Priester geweiht; und weil von Tieren seit jeher fasziniert, studierte er einst auch Biologie. Die bis heute sein Steckenpferd ist. Neben jahrzehntelanger Tätigkeit als leutseliger Gottesmann unterrichtete Aichhorn ...