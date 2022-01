Wenn die Maske das Gespräch verhindert

Corona hat für alle Einschränkungen gebracht. Extrem wirken sich die für Gehörlose aus, die hinter Masken nicht mehr kommunizieren können.

Helga Kendlbacher leitet seit Jahren die Beratungsstelle des Gehörlosenverbandes im Innergebirg. Eine Hundertschaft an gehörlosen Menschen aller Altersgruppen ist in einem Verein aktiv - mit Vorträgen, Beratungen, Kursen und geselligen Veranstaltungen -, wäre da nicht Corona. Bei einem Lokalaugenschein im Vereinsraum an der Industriestraße übersetzte Claudia Heigl. Die Großarlerin ist eine von drei Dolmetscherinnen in der Region und in Pandemiezeiten im Dauereinsatz.

Kendlbacher: "Die Situation durch den Mundschutz ist für uns Gehörlose extrem. Mit den Visieren war das ...