Wer nicht geimpft oder genesen ist, kann heuer am Salzburger Christkindlmarkt nichts konsumieren

Christkindlmarktbesucher, die etwas kaufen oder konsumieren wollen, müssen einen 2-G-Nachweis vorweisen, über den Christkindlmarkt schlendern kann man auch ohne Nachweis. Das Marktgelände wird nicht eingezäunt. Der Baum für den Christkindlmarkt kommt heuer aus Seeham.

Glühwein, Punsch und mehr gibt es heuer nur für Besucher, die geimpft oder genesen sind - PCR-getestet zu sein, reicht nicht. Das Covid-Präventionskonzept sieht vor, dass Christkindlmarktbesucher, die etwas konsumieren oder kaufen wollen, einen 2-G-Nachweis vorweisen müssen. Das geschieht an bis zu vier Ausgabestellen außerhalb des Marktes sowie an ausgewählten Ständen am Marktgelände. Dort erhalten die Besucher dann entsprechende 2-G-Armbänder, mit denen sie dann Speisen und Getränke konsumieren sowie Waren an den Ständen kaufen dürfen. Wer sich länger als 15 ...