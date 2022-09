Ist die legendäre Untersbergabfahrt in Salzburg bald nur noch eine Skiroute?

Die Untersbergbahn will die Skipiste zu einer Skiroute machen. Der Hintergrund ist die Verschärfung der Haftung für die Pistenabsicherung.

Skipiste oder Skiroute? Um die 7,5 Kilometer lange Abfahrt vom Salzburger Hochthron ins Tal nach Grödig-Fürstenbrunn ist eine heiße Diskussion entbrannt. Geschäftsführer Winfried Wagner von der Untersbergbahn will die Skipiste in eine Skiroute "verwandeln". Hintergrund sind vor allem Haftungsfragen, die sich auf der anspruchsvollen Strecke mit 1400 Metern Höhenunterschied ergeben könnten. Der Vorstoß in Richtung Skiroute stößt aber nicht überall auf Gegenliebe.

"Die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Absicherung einer Skipiste haben sich massiv verschärft. Eine rechtskonforme Umsetzung wäre ...