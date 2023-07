Start in die Sommerferien: Sonnig, sommerlich, heiß

Das erste Ferienwochenende hält hohe Temperaturen bereit. Nächste Woche wird das Wetter unbeständig, die Thermometeranzeige rutscht ein Stück nach unten.

Einer Abkühlung in Salzburgs Seen steht am Wochenende nichts im Weg.

Am Freitag fangen in Salzburg die Sommerferien an. Neben der Freiheit, die Bücher zur Seite legen zu können, gibt auch das Wetter einen Grund zur Freude. Die Schülerinnen und Schüler können sich über einen wohltemperierten Beginn in die Ruhezeit freuen.

"Der Start in die Sommerferien wird sehr sonnig, sommerlich und heiß", berichtet Christian Resch, Meteorologe der Geosphere Austria. Nach der Zeugnisübergabe steht einem Freibadbesuch nichts im Wege, auf bis zu 29 Grad steigen die Temperaturen am Freitag an. Auch am Wochenende zeigt sich die Sonne. Bei mehr als 30 Grad kommt eine Abkühlung in Salzburgs Seen nur gelegen. Vereinzelt können Wolken auftreten, im Gebirge sind auch Gewitter möglich. Insgesamt wird das Wetter aber recht stabil.

Nächste Woche: Kaltfront im Anflug

Während das Wetter am Montag und am Dienstag mit sommerlichen Temperaturen noch stabil ist, wird der Schwitzerei im Anschluss vorzeitig ein Ende gesetzt. "Ab Mittwoch kommt eine Kaltfront. Dann kühlt es auf 20 bis 25 Grad ab", prognostiziert Resch. Wie in den vergangenen Monaten wird es in der Folge unbeständig auf einem leicht sommerlichen Niveau.

Wie der weitere Verlauf der Sommerferien temperaturmäßig aussieht, lässt sich noch nicht sagen. Etwas Regen schade jedoch auch der Erde nicht, sagt der Meteorologe. Der Juni sei im Durchschnitt um ein Grad wärmer als in den 30 Jahren davor gewesen: "Der Grundwasserspiegel ist deshalb recht niedrig."