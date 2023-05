Wie Junge den Alkoholkonsum Erwachsener sehen: "Sie trinken aus Stress, wir aus Spaß"

Akzente Salzburg hat Jugendliche befragt, wie sie den Alkoholkonsum Erwachsener wahrnehmen. Aus den Antworten ist ein Film entstanden, der heute zu sehen ist.

"Wie viel ist zu viel?" Diese Frage begleitet die österreichische Dialogwoche Alkohol. In Salzburg hat das Team der Fachstelle Suchtprävention von Akzente in den vergangenen Monaten mit jungen Erwachsenen, Lehrlingen sowie Schülerinnen und Schülern Interviews geführt. "Wir wollten in Erfahrung bringen, wie Jugendliche den Alkoholkonsum von Erwachsenen in ihrer Familie und in der Gesellschaft erleben", sagt der Leiter der Fachstelle, Gerald Brandtner. Aus den Interviews ist ein zehnminütiger Film entstanden, den Interessierte am Mittwoch um 19 Uhr online via Zoom ...