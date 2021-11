Wie man in Salzburg am besten zur dritten Impfung kommt

Die Infektionszahlen erreichten in Salzburg einen Höchststand. Gegen vermehrte Impfdurchbrüche forciert man jetzt vehement den dritten Stich.

In Salzburg stieg die Zahl der aktiv mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Mittwoch mit 5095 auf eine neue Rekordhöhe. Im Vorjahr war nach Angaben des Landesstatistikers Gernot Filipp der Höchststand am 19. November mit 4899 Infizierten erreicht worden. Parallel dazu erhöhte sich auch die Zahl der spitalspflichtigen Patienten von 115 auf 120, wobei von 105 Patienten auf der Normalstation 59 geimpft sind. Die Mediziner drängen daher mit Nachdruck auf die dritte Impfung.

