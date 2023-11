Festung Hohensalzburg: Wieder mehr als zwei Millionen Fahrgäste auf der FestungsBahn

Erstmals seit vier Jahren schaffte das Unternehmen heuer wieder den Sprung über die magische Grenze von 2 Millionen Passagieren. Die Jubiläumsgäste kamen aus Dubai. Sie erhielten Mozartkugeln und Gutscheine de Salzburg AG Tourismus GmbH.

Erstmals seit vier Jahren konnte die FestungsBahn in der Stadt Salzburg wieder die Marke von 2 Millionen Besuchern pro Jahr überspringen: Am Dienstag begrüßte das Unternehmen die Jubiläumsgäste Asha Surangi und Rahim Fishard aus Dubai. Michael Baminger, Vorstandssprecher der Salzburg AG, überreichte Mozartkugeln und Gutscheine. Im Jahr 2019 lag die Passagierzahl bei 2,34 Millionen. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie sank die Zahl 2020 auf 651.000 und 2021 auf 629.000. Im Vorjahr verzeichnete die FestungsBahn 1,63 Millionen Fahrgäste.

An Spitzentagen bis zu 13.000 Passagiere

Die FestungsBahn ist seit 1892 in Betrieb. Die vorerst letzte Modernisierung fand 2011 statt. Die Bahn befördert bis zu 55 Fahrgäste gleichzeitig auf den Berg - in 54 Sekunden. An Spitzentagen werden knapp 13.000 Personen befördert.