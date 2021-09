Wieser Automation wälzt Ausbaupläne in Scheffau

Die Wieser Automation Maschinenbau GmbH verlegt ihren Parkplatz. Eine Tiefgarage ist geplant. Auch an der Hochwassersicherheit gegenüber der benachbarten Lammer wird gearbeitet.

Die Wieser Automation Maschinenbau GmbH hegt auf den Hofergründen in Unterscheffau Ausbaupläne. In der vergangenen Gemeindevertretungssitzung wurde die nötige Änderung des Flächenwidmungs- und des Bebauungsplanes einstimmig beschlossen. Lastwagen und Bagger arbeiten schon länger auf der Baustelle in der Nähe der Lammer. "Wir bereiten uns darauf vor, dass wir ausbauen können", sagt Prokurist Thomas Duft. Viel möchte er aktuell nicht sagen. Nur so viel: "Die jetzige Baustelle wird ein Parkplatz."

Das Unternehmen grenzt direkt an den Lammer-Radweg an. Unterhalb ...