Wintereinbruch in Salzburg: Am Glockner bis zu einem Meter Schnee erwartet

Frau Holle hat eine erste Schneedecke über Obertauern gelegt. Auch auf der Großglockner Hochalpenstraße ist weiß die beherrschende Farbe. Am Glockner bei der Edelweißspitze sind bereits 40 bis 50 Zentimeter Neuschnee zu verzeichnen. Auf dem Kitzsteinhorn hat inzwischen die Skisaison begonnen.

Während es im Tal teilweise wie aus allen Kübel schüttet, schneit es in höheren Lagen. In Obertauern macht sich schon "Winterfeeling" breit. Tourismusdirektor Mario Siedler vom Tourismusverband (TVB) Obertauern: "Bei uns schneit es seit Donnerstagabend. Jetzt haben wir zirka 30 Zentimeter Neuschnee - und freuen uns darüber. Das ist der erste richtige Schnee in diesem Herbst. Der Neuschnee wird uns auch noch etwas erhalten - auf Grund der angesagten, niedrigeren Temperaturen. Wir sind guter Dinge, dass wir am 24. November den ersten Skitag haben werden. Der Schnee dürfte jetzt auch einen zusätzlichen Schub für die Buchungsbereitschaft unserer Gäste bringen. Und: Ich gehe davon aus, dass wir am Samstag die ersten Tourengeher am Tauern begrüßen dürfen."

Zu diesem Zeitpunkt mehr als in den vergangenen Jahren

Auch auf der Großglockner Hochalpenstraße hat der Winter Einzug gehalten. Johannes Hörl, Generaldirektor der Grohag: "Derzeit sind rund 40 bis 50 Zentimeter Neuschnee zu verzeichnen. Wir rechnen mit bis zu einem Meter Neuschnee in den nächsten Stunden. Das ist für diesen Zeitpunkt durchaus mehr als in den Jahren zuvor, aber auch keine außerordentliche Besonderheit, da wir hier im Hochgebirge auch im Juli und August immer wieder Schneefall und Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 150 km/h haben."

Jetzt wird die Großglockner Hochalpenstraße eingewintert

Johannes Hörl: "Schade ist nur, dass wir vor allem auch den Einheimischen und unseren nationalen Gästen nicht mehr die gesamten Herbstferien eine Ausfahrt auf den Großglockner bieten konnten." Die Straße ist seit 1. November in Wintersperre. Sie wird in den nächsten Wochen eingewintert (Schneestangen setzen, Demontage der Leitschienen, Einwinterung der 30 Hochbauten und Tunnelabsperrungen). Nach der Schneeräumung im Frühjahr wird die Straße gegen Ende April wieder für den Verkehr freigegeben.



Der Start auf dem "Kitz" erfolgte am Freitag

Das Kitzsteinhorn läutet inzwischen den Start der Skisaison 2023/24 ein. Geöffnet seien die Pisten im oberen Gletscherbereich, heißt es. Das Pisten- und Liftangebot werde mit den weiteren, erwarteten Schneefällen nach und nach erweitert.