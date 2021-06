Wo die Altstadt-Schlosserei Funken sprüht

Als einer der wenigen verbliebenen Handwerksbetriebe in der Altstadt gilt die Schlosserei Schmidt in der Herrengasse. Der Familienbetrieb hat sich vor allem auf Reparaturen spezialisiert.

Bei Schlosser Thomas Töglhofer sprühen tatsächlich die Funken, dass es gerade so eine Freude ist: mit der Flex bearbeitet er Teile, die später zu einer Wendeltreppe zusammengesetzt werden. "Werkstücke wie diese sind unsere Hauptaufgabe. Als kleiner Betrieb haben wir uns in erster Linie auf Reparaturen spezialisiert. Wir erneuern oder renovieren Laternen, Geländer oder Fenstergitter", erklärt Seniorchef Josef Geretschläger, der eigentlich schon in Pension ist, aber immer noch tatkräftig mithilft, wenn Not am Mann ist.

...