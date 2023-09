Wöchentliches Torwarttraining in Obertrum

Beim USK Obertrum besuchen 150 Kinder und Jugendliche das Training - von der U7 bis zur U16.

Der Herbst hat beim USK Obertrum mit einer Neuerung begonnen. "Wir bieten erstmalig für die Kinder ab der U11 ein wöchentliches Torwarttraining mit dem Torwarttrainer der Kampfmannschaft an", sagt Jugendleiter Matthias Bach.

Während bei den Jüngsten Koordination, Ballgefühl und Spaß im Vordergrund stehen, spielen mit zunehmendem Alter auch Kondition, Strategie und Technik eine Rolle. Zur Stärkung des Zusammenhalts stehen immer wieder Besuche in der Red-Bull-Arena auf dem Programm. Die Auftritte der Nationalmannschaft werden gemeinsam im Vereinsheim geschaut. Jeden Sommer gibt es eine Grillveranstaltung, die Kinder dürfen bei Spielen der Kampfmannschaft einlaufen.

Wie in anderen Vereinen auch ist der Mädchenanteil in Obertrum in den jüngeren Altersgruppen höher und nimmt nach oben hin ab: "Wir haben aber ein Mädchen in der U12, die in der Landesauswahl spielt."