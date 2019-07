"Wohnzimmer-Parkplätze" kommen in Salzburg gut an

Nicht nur Autos brauchen Parkplätze. Auch Menschen müssen hin und wieder abschalten und Pause machen. Studenten der Salzburger Fachhochschule stellten ein Projekt auf die Beine, das herkömmliche Parkplätze in Wohlfühloasen verwandelt.

Was haben zwei 13-jährige Schüler und vier Absolventen einer Tanzakademie gemeinsam? Sie alle nutzen Parklets. So nennt man Sitzbereiche, die auf Parkplätzen eingerichtet werden und zum Verweilen ohne Konsumzwang einladen. Erfunden wurden sie in San Francisco. Mittlerweile gibt es sie ...