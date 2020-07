Die Zahl der Covid-Fälle in St. Wolfgang stieg am Montag noch einmal leicht an, es gibt vermehrt Storni und vorzeitige Abreisen. Auch die Salzburger Nachbarorte spüren die Verunsicherung.

SN/AP Ein Selfie als Erinnerung an den Urlaub am Wolfgangsee. Die Maske ist in Zeiten von Corona selbstverständlich dabei.