Cvetka Lipuš, gefeierte Lyrikerin und im Brotberuf Bibliothekarin an der PMU Salzburg, schreibt ihre Gedichte auf Slowenisch. Sie liest am 25. Mai mit ihrem Vater Florjan Lipuš beim Literaturfest.

Zwanzig Jahre lebte die Kärntner Slowenin Cvetka Lipuš in den USA, bevor sie 2009 mit ihrem Mann in die Stadt Salzburg zog. Kürzlich erschien die deutsche Übersetzung ihres sechsten Gedichtbandes "Komm, schnüren wir die Knochen" im Otto Müller Verlag. In ...