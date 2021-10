Zahl der Coronafälle steigt in Salzburg rasant an - Flachgau mit Jahreshöchstwert

Die Corona-Zahlen sind in den vergangenen Tagen im Land Salzburg wieder deutlich gestiegen. 430 gemeldete Neuinfektionen von Mittwoch auf Donnerstag bedeuten den bisher höchsten Tageswert in diesem Jahr und bewegen sich bereits im Bereich der Höchststände vom vergangenen November.

Dies führt zu einem Anstieg der 7-Tage-Inzidenz um rund 50 Punkte auf 313,4. Bei der ungeimpften Bevölkerung liegt sie bei rund 630, bei jenen mit Impfung rund 110. Auch bei den aktiven Fällen gab es von Mittwoch (2145) auf Donnerstag (2395) mit einem Plus von 250 eine sehr starke Zunahme.

"Alle Indikatoren deuten darauf, dass die Dynamik des Infektionsgeschehens unverändert anhält und weiter zulegen wird. Die Situation ist sehr ähnlich zum vergangenen Herbst. Unter den ungeimpften Personen hat die Sieben-Tages-Inzidenz bereits fast die Spitzenwerte vom vergangenen November erreicht", analysiert Landesstatistiker Gernot Filipp.

Der Schwerpunkt des Infektionsgeschehens liege zwar nach wie vor im Tennengau, aber das Niveau im Flachgau und Pongau sei ebenfalls schon sehr hoch und auch in den anderen Bezirken steigen die Werte deutlich an, sagte Filipp weiter. Im Flachgau betrug die am Donnerstagmorgen ausgewiesene Zahl der aktiven Fälle 922 - so viele hatte es im gesamten heurigen Jahr in diesem Bezirk noch nicht gegeben.

Ampel bleibt auf "rot"

Die Ampelkommission wird am Donnerstag wieder über das Risiko in den Bundesländern entscheiden. Aufgrund der vielen Neuinfektionen und hohen Inzidenzen bei den ungeimpften Personen wird Salzburg mit höchster Wahrscheinlichkeit wieder auf "Rot" - sehr hohes Risiko - gestuft werden.