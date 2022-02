Zahl der Übergriffe auf Polizisten in Salzburg stark gestiegen

Gleich 161 gewalttätige Übergriffe wurden laut Kriminalstatistik im Vorjahr auf Salzburger Polizistinnen und Polizisten verübt. 2020 waren es "nur" 99.

Es ist nur ein Nebenaspekt in den Salzburger Zahlen zur Kriminalstatistik für 2021, aber sticht er ins Auge: Im Land Salzburg gab es im Vorjahr einen massiven Anstieg bei (mutmaßlichen) Gewalthandlungen bzw. -delikten gegen Polizistinnen und Polizisten während der Ausübung ihres Dienstes. In Zahlen: Wurden 2020 landesweit exakt 99 strafbare Handlungen gegen die Staatsgewalt erfasst, so waren es im Vorjahr mit 161 gleich um exakt 62 Prozent mehr.

Dazu Polizeisprecher Hans Wolfgruber: "Diese 161 angezeigten gewalttätigen Übergriffe auf ...