Zahlreiche kleinere Einsätze bei Gewittern in Salzburg, imposante Blitz-Aufnahmen

Auch in der Nacht auf Samstag zogen Gewitter über Salzburg hinweg. Die Feuerwehr rückte zu kleineren Einsätzen aus, größere Schäden blieben jedoch aus.

"Vor allem ging es um Wasserschäden und kleinere Einsätze wie umgestürzte Bäume", sagte ein Sprecher der Feuerwehr den SN am Samstagmorgen. In Taxenbach rückte die Feuerwehr aus, um Wasser in einem Keller auszupumpen. Auch in Zell am See und in Wals gab es Wasserschäden, bei denen die Einsatzkräfte zu Hilfe kamen.

In Bruck kam es zu einem kleineren Erdrutsch, in den Gemeinden St. Veit im Pongau und Großarl stürzten Bäume um, die von der Feuerwehr beseitigt wurden. In Abtenau halfen Einsatzkräfte bei einer Fahrzeugbergung.

Blitzgewitter über der Stadt Salzburg

Auf der Höhe von Kuchl nahm Fotograf Wolfgang Moser imposante Aufnahmen von Blitzen über der Stadt Salzburg auf.