Zederhaus: Urlauberfamilie im Schlaf bestohlen

Diebe drangen auf Tauernautobahn in ein Wohnmobil ein.

Opfer eines oder mehrerer unbekannter Täter ist in der Nacht auf Dienstag eine dreiköpfige Familie in Zederhaus geworden. Die Urlauber schliefen während der Nacht in ihrem Wohnmobil an der Raststation der Tauernautobahn, als ein Eindringling Bargeld aus der im Fahrzeug verwahrten Geldbörse stahl. Der Täter konnte flüchten, die Opfer bemerkten den Coup erst am Morgen.

Ende Juli hatte sich ein ähnlicher Diebstahl auf einem Raststättenparkplatz an der A10 in Flachau ereignet.

Die Polizei rät Wohnmobiltouristen nach Möglichkeit abseits der Autobahnen auf Campingplätzen zu übernachten und ihre Fahrzeug gut zu sichern.

Tipps der Kriminalprävention:

So können Sie sich vor ungebetenen Besuchern schützen:

Schließen Sie Ihr Fahrzeug immer ab - auch bei kurzen Stopps wie z. B. Tankvorgängen! Lassen Sie niemals Bargeld und Dokumente im Fahrzeug zurück!

Wählen Sie einen sicheren Schlafplatz! Abseits von Autobahnen und Autobahnparkplätzen sind Sie sicherer aufgehoben, vorzugsweise auf betreuten Stellplätzen oder Campingplätzen.

Lassen Sie Ihr Fahrzeug, insbesondere in den Nachtstunden, nicht unbeobachtet stehen!

Verständigen Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen (z. B. bedenklich zustande gekommene Fahrzeugpanne) und seltsamen oder ungewöhnlichen Situationen (z. B. einem provozierten Verkehrsunfall) unverzüglich die Polizei über die internationale Notrufnummer 112.

Sichern Sie die Fahrzeugtüren gegebenenfalls mit einem Spanngurt von Tür zu Tür bzw. Aufbau/Wohnraumtüren mit Zusatzschlössern oder Querriegeln!

Benützen Sie im Fahrzeug vorhandene Wertdepots (fest verankerter Wohnmobiltresor)!

Verwenden Sie spezielle Alarmanlagen: Klappen und Türen können mit Kontaktsensoren elektronisch überwacht werden!

Für Rückfragen stehen die ExpertInnen der Kriminalprävention gerne zur Verfügung. Email: lpd-s-lka-kriminalpraevention@polizei.gv.at; Tel.: 059 133 50 3333