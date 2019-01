Zell am See: Bergretter holen neun Skifahrer aus Tiefschnee

Trotz Lawinenwarnstufe 4 waren auf der Schmittenhöhe in Zell am See am Mittwoch neun Skifahrer abseits der gesicherten Piste unterwegs - eine Notsituation war fast unvermeidlich.

SN/bergrettung zell am see Ständig gefordert: Die Freiwilligen des Bergrettungsdienstes wie hier in Zell am See müssen immer wieder Unbelehrbare in Sicherheit bringen.