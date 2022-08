Zell am See: Pkw-Lenker touchiert Radfahrer und begeht Fahrerflucht

Sonntagabend wurde ein Fahrradfahrer von einem Pkw gestreift und kam zu Sturz. Er wurde dabei verletzt, meldet die Polizei Salzburg.

Am Sonntagabend um 22.15 Uhr ereignete sich in Schüttdorf in 5700 Zell am See ein Verkehrsunfall mit Personenschaden und Fahrerflucht.

Ein 50-jähriger Mann fuhr mit seinem Fahrrad entlang der Flugplatzstraße. Ein von links aus der Gletschermoosstraße kommender Pkw touchierte den Fahrradlenker, welcher in weiterer Folge zu Sturz kam und sich verletzte.

Der Pkw-Lenker fuhr einfach weiter

Der beteiligte Pkw setzte seine Fahrt, ohne anzuhalten, fort. Der verletzte Fahrradlenker wurde von den einschreitenden Beamten erstversorgt und anschließend vom Roten Kreuz in das Tauernklinikum Zell am See gebracht. Ein Alkomattest mit dem Fahrradlenker ergab 1,46 Promille. Das Fahrrad wurde durch den Unfall erheblich beschädigt. Nach dem fahrerflüchtigen Pkw-Lenker wird gefahndet.