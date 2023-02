Zell am See: Reinigungsfrau soll aus Hotelsafe Geld gestohlen haben

34-jährige Rumänin bestreitet die Tat - in einem ihrer Schuhe wurden knapp 2000 Euro Bargeld gefunden.

Am Samstagabend wurde auf der Polizeiinspektion Zell am See ein Diebstahl aus einem Hotelzimmersafe angezeigt. Die beiden geschädigten Urlauber - ein 49-Jähriger und eine 56-Jährige, beide aus Deutschland - gaben an, am Vormittag ihre Wertsachen und ihre Geldbörsen im Zimmersafe versperrt zu haben.

Kurz vor der Anzeigenerstattung habe der 49-Jährige den Safe mit dem selbst programmierten Code öffnen wollen; weil dies aber nicht gelungen sei, öffnete die Rezeptionistin den Safe mit dem Master-Code.

Die beiden Urlauber bemerkten laut Polizeibericht "sofort eine Unordnung im Safe sowie das Fehlende von Bargeld in Höhe von rund 1400 Euro". In weiterer Folge konnten bei einer 34-jährigen Reinigungsfrau des Hotels knapp 2000 Euro Bargeld gefunden werden - versteckt in ihrem Schuh. Die Rumänin - sie ist nicht geständig - wird bei der Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt.