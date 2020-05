Wegen akuter Lebensgefahr bleibt das Naturjuwel Burggrabenklamm gesperrt. Die Zukunft für den Touristenmagneten erscheint ungewiss.

Rund 25.000 Besucher strömten jeden Sommer in die Burggrabenklamm unweit des Südufers des Attersees, doch die Zukunft ist ungewiss: Das Naturjuwel mit seinem 18 Meter hohen Wasserfall ist gesperrt, unbegehbar, es besteht akute Lebensgefahr durch Steinschlag, so die Botschaft in ...