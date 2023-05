Zu Pfingsten macht es BUM

Am Pfingstsamstag startet das Berge- und Musik-Festwochenende "BUM Gastein" beim Gasthof Burgblick. Zum Auftakt gibt es eine Trachtenparty mit der Band "Die Gasteiner".

Die Dorfer in Aktion.

Das BUM-Festival, das vom Gasthof Burgblick bzw. der Familie Göttlich veranstaltet wird, ging aus dem legendären Klammfest hervor. Dem Erfolgsrezept - nämlich gute und schmissige Unterhaltungsmusik, die immer den richtigen Ton trifft und reichliche Bewirtung mit Speis' und Trank - ist man treu geblieben.

Den Auftakt bei der Trachtenparty am Pfingstsamstag macht ein Auftritt der Band "Die Gasteiner". Die Band, in der auch Christian Göttlich, der Sohn des Burgblick-Wirts Jürgen mitspielt, hatte vor genau fünf Jahren hier ihren ersten Auftritt. Ihr Live-Programm ist umfang- und abwechslungsreich.

Es umfasst volkstümliche Melodien mit Polka und Walzer sowie Schlagermelodien ebenso wie Rock-Medleys, in welchen die Rock-Klassiker mit Akkordeon und ihrem typischen "Akkordeon-Bass", Oberkrainer-Gitarre, E-Gitarre und Schlagzeug kraftvoll interpretiert werden.

Mit Ausnahme der coronabedingten Zwangspause absolvierten sie seither quasi im Wochenrhythmus Konzerte im gesamten deutschsprachigen Raum. Kein Wunder also, das zum BUM, das von Beginn an als Musik-Fan-Fest konzipiert war, auch zahlreiche Fans von außerhalb Österreichs anreisen. Das trifft umso mehr zu, da am Pfingstmontag die "Die Dorfer" auftreten. Die Anfänge der Band rund um Jürgen Göttlich reichen bis 1985 zurück.

Die Mischung aus eingängiger Musik, zahlreichen Showeinlagen und stimmiger humorvoller Moderation kam und kommt bestens an. Die Konzertanfragen wurden mehr, das Repertoire der Band umfangreicher. Gespielt wird Volksmusik, Schlager, Covers von CCR bis zu AC/DC sowie zahlreiche Eigenkompositionen. Ihre Auftritte führten sie bis nach Hermannstadt (Rumänien) zum dortigen Oktoberfest. In Österreich, der Schweiz und Deutschland sind sie ohnehin ständig unterwegs. Stammgäste sind sie auch beim Oktoberfest in Oetjendorf, einer Gemeinde nördlich von Hamburg. Auch von dort wird zum BUM-Wochenende ein Trupp musikbegeisterter Feuerwehrmänner erwartet.

Während am Samstag und am Montag direkt beim Gasthof Burgblick gefeiert wird, wird am Pfingstsonntag gewandert. Und zwar geht es gemeinsam zur Kögerlam von Wetti Saller.

Die Wanderung startet um 11 Uhr beim Wanderparkplatz Unterberg. Gegen 13 Uhr wird man bei der Alm eintreffen.