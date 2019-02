Zwei neue Masernfälle in Salzburg: Auch HTL Saalfelden betroffen

Bei einem Schüler und einem Mechaniker wurde ebenfalls die hoch ansteckende und gefährliche Krankheit festgestellt. Jetzt muss der Impfschutz in einer großen Schule in Saalfelden überprüft werden.

In Salzburg sind am Montag zwei weitere Masernfälle bekannt geworden. Einer der Erkrankten ist ebefalls ein Mitglied jener Familie, in der vergangene Woche sechs Masernerkrankungen festgestellt wurden. Bei der zweiten Person handelt es sich um einen Mechaniker, der ebenfalls mit der Familie Kontakt hatte.

Anzeige

Bei beiden sei am vergangenen Wochenende der typische Hautausschlag der hoch ansteckenden und gefährlichen Erkrankung aufgetreten, sagt Landessanitätsdirektorin Petra Juhasz. "Die Patienten sind meist schon fünf Tage vor Auftreten des Ausschlages ansteckend." Deshalb habe der Impfschutz in der Schule überprüft werden müssen. "Nicht geschützte Schüler und Lehrer müssen vom Unterricht ausgeschlossen werden." Auch in der Werkstatt des Mechanikers wurde der Impfschutz der Kollegen überprüft.

HTL Saalfelden betroffen

Die HTL in Saalfelden ist eine große Schule mit 730 Schülern. Bereits im vergangenen Jahr habe der Schularzt den Impfschutz aller Schüler überprüft, sagt Direktor Franz Höller. "In den vergangenen Jahren sind ja die Masernerkrankungen leider wieder häufiger geworden. Da wollten wir einfach wissen, wie es in unserer Schule aussieht." In einzelnen Klassen hätten nur 75 Prozent der Schüler einen Impfschutz gehabt.

In der Klasse des betroffenen Schülers habe es glücklicherweise eine relativ hohe Impfquote gegeben. "Wir mussten deshalb nur drei Schüler nach Hause schicken. Sie hatten zwar eine Masernimpfung, haben aber die zweite Immunisierung nicht durchgeführt. Das heißt, sie waren auch nicht ungeschützt."

Laut der Salzburger Bildungsdirektion sei der erkrankte Schüler bereits seit Dienstag vergangener Woche nicht mehr zur Schule gegangen. Es seien auch keine anderen Schüler in der betroffenen Klasse gewesen. Deshalb sei es nicht nötig, auch Kinder anderer Klassen nach Hause zu schicken. Am Dienstag werde es aber noch einmal vorsorglich eine genaue Überprüfung der Schule geben.

Dringender Aufruf zur Masernimpfung

Von den Behörden kommt angesichts der neuen Masernfälle noch einmal der dringliche Aufruf, sich mit einer Impfung vor den Masern zu schützen. "Abgesehen von den schweren gesundheitlichen Auswirkungen zeigen die Fälle auch, welche sonstigen Konsequenzen eine Masernerkrankung hat", sagt Landessanitätsdirektorin Petra Juhasz. "Hoffentlich kommen ein paar Leute jetzt drauf, doch noch eine Masernimpfung durchzuführen."

Laut Gesundheitsreferent Christian Stöckl (ÖVP) müsse man die Impfraten in Salzburg dringend erhöhen. "Derzeit liegt sie bei 80 bis 85 Prozent. Wünschenswert wäre eine Quote von 95 Prozent. Denn mit einer Impfung schützt man nicht nur sich selbst, sondern auch andere vor einer Ansteckung."

Quelle: SN