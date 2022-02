Zwei Salzburgerinnen helfen Kindern im Therapieraum Natur

Mit Erfolg setzen zwei Expertinnen auf die Kombination aus Ergotherapie und Naturpädagogik. Nun teilen sie ihr Wissen im Salzburger Bildungszentrum St.Virgil in einem Lehrgang.

Nach der Zeit im Kindergarten oder in der Schule mit anderen Mädchen und Buben stundenlang draußen unterwegs sein, spielen und unbehelligt von Erwachsenen die Welt entdecken. Bis vor wenigen Jahrzehnten war der "Spielplatz Natur" für Kinder selbstverständlich.

"Heutzutage verbringen viele Kinder kaum noch Zeit in der Natur, sie haben wenige Freiräume und erleben viele Verbote und Beschränkungen", sagt die auf Kinder und Familien spezialisierte Ergotherapeutin Angelika Reichartzeder aus Mattsee. Auch am Land sei es keineswegs in allen Familien ...