Zwei unmündige Mädchen sexuell attackiert: Haftstrafe für Bettler in Salzburg

24 Monate teilbedingte Haft, davon acht Monate unbedingt: So lautete am Dienstag am Salzburger Landesgericht das rechtskräftige Urteil eines Schöffensenats über einen Rumänen (67), der laut Anklage im Juni zwei unmündige Mädchen in Salzburg sexuell missbraucht hatte.

SN/apa Symbolbild.