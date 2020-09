Zwischen Alpen und Orient

Ismail Uygur wurde am Mittwoch der Vorwoche als neuer Gemeinderat der Neos angelobt. Er vertritt Nevin Öztürk in ihrer Babypause.

23 Jahre alt, in Gnigl aufgewachsen, seit wenigen Tagen BWL-Student an der Fachhochschule Puch-Urstein: Ismail Uygur verstärkt seit voriger Woche die Neos-Fraktion im Salzburger Gemeinderat. Er kandidierte auf Listenplatz 3 und rutscht nun nach, weil Kollegin Nevin Öztürk in Kürze ihr erstes Kind erwartet.

In seinem ersten Gemeinderat vergangenen Mittwoch brachte er gleich einen Antrag auf mehr Fahrradständer vor dem Fitnessstudio John Reed und der Landesberufsschule (Ignaz-Harrer-Straße) ein. "Ich gehe mit offenen Augen durch die Straßen und dieses ...