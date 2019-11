Zwölf Salzburger Skigebiete im Vergleich: So viel kostet hier das Tagesticket

Zwischen 56,50 Euro und 35,50 Euro bezahlen Erwachsene in Salzburg während der Hauptsaison 2019/2020 für ein Tagesticket. Der Verein für Konsumenten-Information (VKI) hat die Angebote heimischer Skiregionen unter die Lupe genommen. Spezielle Familienangebote oder andere Preisaktionen wurden nicht berücksichtigt.

In insgesamt 52 Salzburger Skigebieten gibt es mehr als 420 Aufstiegshilfen, rund 4.700 Hektar Skipisten und etwa 120 Speicherteiche. Was kostet das Pistenvergnügen und wo? Zur Ergänzung der reinen Tagesticketpreise haben wir auch Daten zur jeweiligen Skigebiets-Infrastruktur hinzugefügt.

SN/skicircus saalbach-hinterglemm, leogang, fieberbrunn Skigebiet Saalbach-Hinterglemm, Leogang, Fieberbrunn 1. Saalbach-Hinterglemm-Leogang-Fieberbrunn Tagesticket Erwachsene 56,50 Euro Jugendliche (Jahrgang 2003) 42 Euro Kinder: (ab Jahrgang 2014) 28 Euro Infrastruktur: Dafür bietet der Skigebietsverbund auf einer Seehöhe zwischen 740 und 2096 Metern Seehöhe 270 Pistenkilometer, 70 Lifte und 60 Hütten.

SN/schmitten/johannes felsch Schmittenhöhe 2. Schmittenhöhe Erwachsene 56,50 Euro Jugendliche 42 Euro Kinder 28 Euro

Infrastruktur: 28 Liftanlagen, 77 Pistenkilometer auf bis zu 2000 Metern Seehöhe, darunter fünf lange Talabfahrten mit mehr als 1000 Höhenmeter Unterschied erwarten Wintersportler hier.

SN/ski amadße/martin lugger Ski Amadé Flachau-Wagrain 3. Ski Amadé-Flachau-Wagrain Erwachsene 56 Euro Jugendliche 42 Euro Kinder 28 Euro Infrastruktur: Dafür warten hier zwischen 700 und 2000 Metern Seehöhe insgesamt 120 Pistenkilometer an Abfahrten.

SN/obertauern Obertauern 4. Obertauern Erwachsene 48 Euro Jugendliche 36 Euro Kinder 24 Euro Senioren 45,50 Euro Infrastruktur: 26 Seilbahnen und Lifte sowie 100 Pistenkilometer auf einer Seehöhe von bis zu 2350 Metern erwarten Skisportler hier.

SN/lungauer bergbahnen Großeck/Speiereck 5. Großeck/Speiereck Erwachsene 48 Euro Jugendliche 36 Euro Kinder 24 Euro Senioren 45,50 Euro Infrastruktur: Die Lungauer Bergbahnen bieten hier auf 1000 bis 2400 Metern Seehöhe zehn Seilbahn- und Liftanlagen, 50 Pistenkilometer, darunter eine mehr als 8,5 Kilometer lange Talabfahrt.

SN/almenwelt lofer Almenwelt Lofer 6. Almenwelt Lofer Erwachsene 45 Euro Jugendliche 34,50 Euro Kinder 22,50 Euro Senioren 40,50 Euro Infrastruktur: Auf 630 bis 1700 Metern Seehöhe erwarten die Skifahrer 46 Pistenkilometer und zehn Seilbahnen und Lifte.

SN/hochalmbahnen rauris Hochalmbahnen Rauris 7. Hochalmbahnen Rauris Erwachsene 45 Euro Jugendliche 34,50 Euro Kinder 22,50 Euro Infrastruktur: 32,5 Pistenkilometer und zehn Bahnen führen Skifahrer hier bis auf 2175 Meter Seehöhe hinauf.

8. Bergbahnen Werfenweng Erwachsene 42,50 Euro Jugendliche 38 Euro Kinder 22,50 Euro Senioren 38 Euro Infrastruktur: Neun Lifte und 16 Pisten auf einer Seehöhe von 902 bis 1832 Meter bieten Skiabfahrten im Ausmaß von 29 Pistenkilometern.

9. Skiberg Monte Popolo, Ski Amadé-Eben/Pongau Erwachsene 39,50 Euro Jugendliche 30,50 Euro Kinder 20 Euro Infrastruktur: Geboten werden fünf Pistenkilometer (Falllinie) auf einer Seehöhe zwischen 1612 und 862 Metern.

SN/weißsee gletscherwelt Weißsee Gletscherwelt 10. Weißsee Gletscherwelt - Uttendorf Erwachsene 39 Euro Jugendliche 28 Euro Kinder 19,50 Euro Senioren 34 Euro Infrastruktur: Das Skigebiet liegt auf 1480 bis 2.600 Meter Seehöhe und bietet Abfahrten auf 23 Pistenkilometer.

11. Postalm Arena Erwachsene 36 Euro Jugendliche 31 Euro Kinder 18 Euro Infrastruktur: Zwölf Pistenkilometer auf 1200 bis 1450 Metern Seehöhe hat die Postalm zu bieten.

SN/abtenauer bergbahnen Abtenauer Bergbahnen/Karkogel 12. Karkogel Abtenau Erwachsene 35,50 Euro Jugendliche 27 Euro Kinder 18 Euro Senioren 33 Euro Infrastruktur: Neun Pistenkilometer und fünf Liftanlagen auf 712 bis 1200 Metern Seehöhe warten am Karkogel auf Wintersportler.

Salzburgs Seilbahnen haben mehr als 150 Millionen Euro investiert

Mehr als 150 Millionen Euro investierte die Salzburger Seilbahnwirtschaft dieses Jahr in neue Liftanlagen, Beschneiungstechnik, Pistengeräte und Digitalisierung. Besonders der Pinzgau hat heuer viel Innovatives zu bieten: Dort gehen in Kaprun, Viehhofen, Saalbach-Hinterglemm, Dienten und Lofer gleich fünf neue Lifte in Betrieb.

Mit der Eröffnung der 3K K-onnection in Kaprun am 30. November geht eine spektakuläre Neuerungen dieser Saison in Betrieb: "Damit wird die Verbindung vom Kapruner Ortszentrum mit dem Familienskigebiet Maiskogel zum Gletscherskigebiet Kitzsteinhorn Realität. Diese Panoramafahrt ist europaweit einzigartig", ist Norbert Karlsböck, Vorstand der Gletscherbahnen Kaprun AG, überzeugt. Es handelt sich dabei um Salzburgs erste Dreiseilumlaufbahn, bei der 32 Design-Kabinen die 4,3 Kilometer lange Strecke in rund neun Minuten überwinden.

Mit der Eröffnung des neuen zellamseeXpress am 7. Dezember "wird ein lang gehegter Wunsch einer Verbindung von Viehhofen im Glemmtal auf die Schmittenhöhe Realität", so Schmittenhöhenbahn AG-Vorstand Erich Egger. Völlig erneuert wurde zudem die Zwölferkogelbahn der Hinterglemmer Bergbahnen. Die Beförderungskapazität wurde um ein Drittel auf 3.500 Personen pro Stunde gesteigert.

In Dienten am Hochkönig ersetzt nun eine 10er Kabinenbahn den fast 30 Jahre alten Zweiersessellift auf den Gabühel.

Die Almenwelt Lofer besitzt ab heuer mit dem Sender-Express eine weitere leistungsfähige, kindersichere und topmoderne Sportbahn mit Bubbles und Sitzheizung. "Damit sind wir weltweit die erste Seilbahngesellschaft mit zwei kindersicheren 8er-Sesselbahnen. Das bedeutet noch mehr Qualität und noch mehr Sicherheit für unser Familienskigebiet. Dafür sind wir bekannt", ist Bergbahn-Geschäftsführer Willi Leitinger stolz. Geplanter Saisonstart ist hier, ebenso wie in Dienten, rund um den Marienfeiertag am 8. Dezember.

Quelle: SN