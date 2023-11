Im Lungau steht ein kultureller Schichtwechsel an. Eingeleitet wird er mit einer Beatlemania, die auch nördlich der Tauern gastieren wird.

Es ist erwiesen, dass die Beatles nicht im Lungau vorbeigeschaut haben, damals im März 1965. Aber vielleicht haben die Fab Four ja in den Lungau hinuntergeschaut, als sie zu den Dreharbeiten für den Film "Help!" in Obertauern zu Gast waren. ...