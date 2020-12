Brauchtum aus dem Pinzgau: Buch über die Geschichte der Tresterer erschienen

Raunacht- oder Fasnachtsbrauch? Oder sogar Nazikult? Vier Jahre lang wurde intensiv recherchiert und geforscht. Jetzt gibt ein Buch Antworten auf viele Fragen über den Brauch des Tresterertanzes.

Das Brauchtum und der Tanz der Pinzgauer Tresterer faszinieren. Die Kostüme sind einzigartig, sie tragen auch bei, den Tanz , der mit den Füßen beginnt, in den ganzen Körper überzuleiten. In Stuhlfelden, Zell am See, Bruck, Saalfelden und Unken treten sie in den Raunächten in Erscheinung. Und auch in der Stadt Salzburg führt der Verein Alpinia einen Tresterertanz auf.

Um die Bedeutung des Brauches zu dokumentieren, kam der Wunsch auf, ihn zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO in Österreich ...