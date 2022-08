Brita Steinwendtner: "Das Leben am Bergbauernhof war die Schule meines Lebens"

22 Jahre lang leitete die Salzburger Autorin und frühere ORF-Journalistin Brita Steinwendtner die Rauriser Literaturtage. Nun feierte sie ihren 80. Geburtstag - mit einem neuen Buch.

Das Geräusch der Frühmahd, wenn das taufeuchte Gras geschnitten wird, das Dengeln der Sense, das Knistern des Feuers im Ofen - all diese Sinneseindrücke hat Brita Steinwendtner im Gedächtnis bewahrt. Es sind Erinnerungen aus ihrer Kindheit. Nicht vom Leopoldskroner Weiher, wo sie seit langem lebt. Sondern aus dem oberösterreichischen Hinterstoder. Dorthin, in das Austraghaus eines Bergbauern, war ihre Mutter gezogen, als der Vater 1942 in Russland gefallen war, erzählt Brita Steinwendtner. Bis zur Einschulung habe sie dort gelebt und danach ...