Das Leben von Alois Kleindienst ist Grundlage für den Roman seines Sohnes

Robert Kleindienst aus Altenmarkt hat ein neues Buch geschrieben. In "Das Lied davon" verpackt er die Lebensgeschichte seines Vaters in einem fiktiven Roman, der immer wieder auf die Realität Bezug nimmt.

Alois Kleindienst wurde 1940 in Tirol geboren. Die Gemeinde Pfunds im Dreiländereck zwischen Österreich, Italien und der Schweiz ist Ausgangspunkt für sein bewegtes Leben, das der begeisterte Musiker später im Ennspongau in ruhigere Bahnen lenken sollte. Unmittelbar nach der Geburt kam Kleindienst für neun Jahre bei Pflegeeltern unter. Dann wurde er von der Fürsorge abgeholt und schließlich nach Fügen im Zillertal gebracht.

Im Alter von zwölf Jahren gelangte der Tiroler unter Vermittlung von Kapuzinern auf einen Bauernhof nach Radstadt. Dort leitete er später bis zu seiner Pensionierung das Bundesschullandheim im Schloss Tandalier und war als Sänger aktiv. So zog er etwa mit seiner "Teddy Band" durch die Region und trat bei Heimatabenden in der Gegend von Schladming bis Abtenau auf. Bis heute lebt Kleindienst in Altenmarkt und ist der Musik nach wie vor tief verbunden. Die Biografie des 83-Jährigen inspirierte nun seinen Sohn, Robert Kleindienst, für seinen neuen Roman "Das Lied davon".

Spurensuche in der Kindheit

"Die Geschichte ist in enger Zusammenarbeit mit meinem Vater entstanden", erzählt der Autor. Geworden ist es letztlich ein fiktives Werk, das sich an vielen Stellen am Leben von Alois Kleindienst orientiert. Ende der 1960er Jahre erhält Protagonist Luis plötzlich einen besorgten Anruf seiner Pflegemutter. Dieser Hilferuf führt ihn zurück

in die kleine Gemeinde, in der er seine Kindheit verbrachte. Dort sucht er das intensive Gespräch mit seinem schweigsamen Pflegevater Alwin und begibt sich mit ihm auf Spurensuche in seiner eigenen Kindheit. Am Geburtsort seiner leiblichen Mutter erfährt Luis schließlich, welches Ereignis seinen Pflegevater fast zum Verstummen brachte.

Lesung in Radstadt geplant

"Ich habe mir stundenlang Geschichten von meinem Vater erzählen lassen und intensiv recherchiert, um historisch korrekt zu bleiben", berichtet Robert Kleindienst "Das Motiv, das sich durch sein ganzes Leben und damit auch durch das Buch zieht, ist die Musik. Die war immer sein Anker", resümiert er. Der Schriftsteller, der selbst im Ennspongau aufgewachsen ist und nun in Salzburg wohnt, kehrt mit "Das Lied davon" auch bald an seine eigenen Wurzeln zurück: Am 30. November liest er daraus um 19.30 Uhr Kulturverein "Das Zentrum" in Radstadt.