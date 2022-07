Das Salzburger Jugendfestival beginnt mit einem jungen Shootingstar

Das "5020 Festival" ist eröffnet. Der 24-jährige deutsche Künstler Leon Löwentraut verjüngt derzeit das Salzburger Barockmuseum im Mirabellgarten.

An Selbstbewusstsein und der Kunst der Selbstinszenierung mangelt es dem deutschen Künstler Leon Löwentraut nicht. Auf die Frage, wo er sich in zehn Jahren sieht, antwortet der 24-Jährige: "Ich möchte in den größten Museen dieser Welt hängen." Er sei schließlich noch jung. "Ich setze mir große Ziele, aber auch realistische."

Seine ersten Werke verkaufte Löwentraut als Schüler. Seit er 2015 zu Gast in der TV-Sendung "TV Total" war und mit Stefan Raab ein Bild schuf, geht es steil ...