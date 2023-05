Der BORG Gastein Chor tritt im Zentrum der Republik auf

Heute wird im Parlament in Wien der Europatag begangen, der Schulchor aus dem Gasteinertal tritt mit einem speziell darauf abgestimmten Programm im großen Plenarsaal auf.

Der BORG Gastein Chor hat am Donnerstag, 4. Mai, seinen großen Auftritt. Das Festprogramm anlässlich des Europatages startet um 10.30 Uhr. Im Rahmen des großen Festaktes, an welchem auch Bundeskanzler Karl Nehammer, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und Bundesratspräsident Günter Kovacs teilnehmen, tritt ebenso der BORG Gastein Chor auf.

Chorleiterin Elisabeth Wieland erläutert, wie es dazu kam: "Im Oktober 2021 haben wir auf Einladung von Gritlind Kettl, Leiterin der EU-Stabstelle des Land Salzburg, einen EU-Sonderzug mit Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf, Ministerin Karoline Edtstadler und Martin Selmayr, den Leiter der Vertretung der EU in Österreich, musikalisch am Hauptbahnhof in Salzburg begrüßt. Damals haben wir ,Joyful, Joyful' - eine Gospelversion von Beethovens Europahymne - aufgeführt."

Die Leiterin und Gründerin des BORG Gastein Chors erklärt weiter: "Das ist offensichtlich in guter Erinnerung gebelieben, denn genau auf diesen damaligen Auftritt hat sich die nunmehrige Einladung bezogen".

Sie selbst ist ehemalige Schülerin des Gymnasiums und kehrte nach Abschluss ihres Lehramtsstudiums an ihre ehemalige Schule zurück, 2004 gründete sie dort den Chor, der auf eine nunmehr 19 Jahre lange, sehr erfolgreiche Geschichte zurückblicken kann. Höhepunkte waren sicher die Teilnahme an der ORF-Show "Die große Chance der Chöre" im Jahr 2015, bei der man den dritten Platz ersang. Herausragend auch die Zusammenarbeit mit der Falco-Privatstiftung, deren bisheriger künstlerischer wie spiritueller Höhepunkt das Requiem für Falco im Stephansdom im Jahr 2018 war, das der Chor musikalisch begleitet.

Einen Falco-Song, interpretiert vom BORG Gastein Chor wird es auch heute im Parlament zu hören geben. Falco schrieb Mitte 1990er-Jahre einen Song namens "Europa", das Lied floppte, wurde nach dem Erscheinen kaum mehr gespielt, geriet mehr oder weniger in Vergessenheit. Der Song wurde damals 2018 extra für das Falco-Requiem, bei dem die bekannten Absolventin des BORG Gastein den Solopart übernahm, umarrangiert, und diese Version wird heute in Wien dargeboten.

Für Wieland - sie ist neben ihrer Lehrtätigkeit in Bad Hofgastein auch Uni-Assistentin am Department für Gesang am Mozarteum Salzburg - und ihren Chor geht es Schlag auf Schlag. Vergangene Woche traten sie beim Landesjugendsingen in Saalfelden an, wurden mit dem Prädikat "Ausgezeichnet" bedacht und qualifizierten sich zudem für den Bundesbewerb Ende Juni in Klagenfurt. Dargeboten haben sie in Saalfelden beim Wertungssingen im Kongresshaus und bei PopVoices im Nexus die bereits oben angeführten beiden Lieder - gleichsam als Generalprobe für den Auftritt im Parlament - sowie einen Billie Eilish-Song und eine Gospel-Version des "Andachtjodlers". Man sieht, das Repertoire des Chors ist groß. In seiner Entwicklung bleibt er ohnehin nie stehen, denn die Besetzung ändert sich jährlich, setzt er sich doch aus den jeweiligen Schülerinnen und Schülern des BORG Gastein zusammen.