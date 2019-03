Die Hollerstauden locken ins Tierreich

Vom Internet-Hit zum Klassik-Kinderkonzert: Die Hollerstauden aus dem Oberpinzgau machen mit der Philharmonie Salzburg gemeinsame Sache.

Ja, ist denn schon wieder Fasching? Glühwürmchen, Spinne und Raupe laufen am helllichten Tag durch die Proberäume der Philharmonie Salzburg in der Pfarre St. Paul. Schnell entpuppt sich der Insektenschwarm als die Hollerstauden - der Dialekt verrät die Damen. Die drei Oberpinzgauerinnen sind sich einig: "Die Stadtinger verstehen uns nicht immer."

Eva Gschwandtner und Eva Gruber lernten sich schon in der Volksschule in Hollersbach kennen. Die Liebe zur Musik führte sie später wieder zusammen, Eva Grubers Schwester Vera Egger komplettiert den Dreiklang. Ein Markenzeichen der Hollerstauden ist der Stilmix: augenzwinkernde Mundarttexte, intonationssicherer Dreigesang, streichersatter Pop, südamerikanische Rhythmen. "Wir wollen uns nicht in eine Richtung drängen lassen", sagt Eva Gruber.

Der Erfolg stellte sich unvermittelt ein: Die Hollerstauden texteten 2017 den Sommerhit "Despacito" in "Des passt mir so" um und schufen damit einen Internethit. Knapp 3,7 Millionen YouTube-Klicks zählt der Cover-Song, der sich als Erfolgsrezept erwies: "La Bamba" verwandelten sie in "Luft und Liebe" und trieben die Zugriffszahl in den sechsstelligen Bereich.

Im vergangenen Jahr absolvierte das Trio 60 Auftritte und veröffentlichte die Debüt-CD "Aus dem Hut gezaubert", es gibt Konzertanfragen aus Brasilien und den USA. Das einzige Problem: die insgesamt sieben Kinder der drei Mütter. "Wir können nicht einfach zwei Wochen wegfliegen", sagt Eva Gschwandtner.

Geografisch leichter fällt den Hollerstauden die Kollaboration mit der Philharmonie Salzburg bei den Kinderfestspielen. "Sie sind so spontan und musikalisch flexibel", schwärmt Dirigentin Elisabeth Fuchs über das Trio. Die Songs wurden für Orchester arrangiert und in eine kindergerechte Geschichte verpackt. Im Zentrum stehen Bewohnerinnen einer Hollerstaude und deren Probleme: Die Spinne hängt zu viel im (Inter-)Netz ab, das Glühwürmchen leuchtet nicht mehr und die Raupe plagen Existenzängste. Das kann ja lustig werden.

Kinderfestspiele: Salzburg, Große Universitätsaula. 23. 3., 14 und 16 Uhr, 24. 3., 11, 13, 15 und 17 Uhr. Zell am See, Porsche Congress Center, 31. 3., 11 Uhr.