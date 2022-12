Die Prielau-Krippe - ein wunderbarer barocker Schatz

Ein Blick auf die Historie des besonderen Ausstellungsstücks in der Zeller Stadtpfarrkirche. Deren Detailreichtum ist aller Ehren wert.

Die Krippe hat bei uns in den Alpenländern eine sehr lange Tradition. War die Krippe früher vornehmlich in den Kirchen zu finden, so ist im 18. Jahrhundert vor allem das Krippenbauen eine Angelegenheit des Volkes geworden. Es entstanden in vielen Häusern Hauskrippen, die das Volksempfinden in seiner ganzen Innigkeit und wohl auch in seiner frommen Vorstellung zum Ausdruck bringen. Am Zeller Marktplatz war vor 220 Jahren im Gasthof "Post" zur Weihnachtszeit eine große, reich ausgestattete Krippe im Festsaal im ersten ...