Drehstart für "die Toten von Salzburg": Teichtmeister wird nicht nachbesetzt

Die Dreharbeiten für "Die Toten von Salzburg" haben begonnen. Der Fall Teichtmeister wird in der Serie nicht thematisiert.

Künftig ermitteln Michael Fitz, Fanny Krausz und Erwin Steinhauer allein in der Serie „Die Toten von Salzburg“.

Energieknappheit herrscht auch in der 10. Folge von "Die Toten von Salzburg", die noch bis Ende Mai in der Salzburger Altstadt gedreht wird. Die Jubiläumsfolge steht unter dem Titel "Süßes Gift". Zum Inhalt: "Eine neue Biogasanlage soll die Energiewende ermöglichen und für Unabhängigkeit in Salzburg und dem benachbarten Bayern sorgen", sagt Produzentin Astrid Hauss (Satel Film). Doch dann fällt bei der Eröffnung der Chauffeur des bayerischen Energieministers tot aus seiner "Staatskarosse", und das vor den Augen der Salzburger Landtagspräsidentin. Todesursache: ...