Drei Salzburger Pianisten tasten sich an Corona-Notenbuch

Im Lockdown komponierte Mathias Rüegg 40 Klavierstücke. Diese Miniaturen erscheinen mit Salzburger Hilfe auf CD.

Es knistert. Genauer gesagt: Da jagt einer akustische Klavierklänge durch ein elektronisches Verfremdungsgerät. Es ist Elias Stemeseder. Der gebürtige Salzburger wagt sich an das Stück "Der Tag, an dem mein Töchterlein Zuspruch brauchte".

Der Titel könnte bei Eltern schulpflichtiger Kinder Erinnerungen an den Frühling wecken: Mathias Rüegg komponierte das Klavierstück am 12. April, in der vierten Woche des Lockdowns. Der Gründer des Vienna Art Orchestra hat sich zum Ziel genommen, in dieser Zeit täglich ein kurzes Klavierstück zu ...