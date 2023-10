Ein wahres Fest der Volksmusik

Mit dem Amselsingen finden am 14. Oktober wieder wahre Größen der Musikszene den Weg nach Bischofshofen.

Am 14. Oktober lädt die Stadtgemeinde Bischofshofen zum diesjährigen Amselsingen in der Hermann Wielandner Halle. "Es ist die größte und bedeutendste Veranstaltung in der Volksmusik und auch heuer warten einige Neuigkeiten auf die Gäste", verspricht der Musikalische Leiter der Veranstaltung Klaus Vinatzer. Caroline Koller führt als Moderatorin durch den Abend und führt das Publikum gekonnt durch das hochklassige Programm des Musikfestes.

Besonders faszinierend soll der Auftritt des "Mundharmonika Quartetts Austria" werden. "Man glaubt im ersten Moment nicht, dass man mit vier Mundharmonikas eine so virtuose Art von Volksmusik spielen kann, doch die vier Oberösterreicher beweisen das Gegenteil", sagt Vinatzer.

Vorbereitungen brauchen viel Zeit

Die Vorbereitungen für die Feier der Volksmusik laufen seit gut einem Jahr. "Sobald der letzte Ton des Amselsingens erklungen ist, beginnen eigentlich schon wieder die Vorbereitungen für das nächste Jahr. Wir versuchen mit dem Konzert, die Volksmusik und die Tradition rund herum weiterzutragen und neue Elemente mit einzubinden. Damit ist kein Amselsingen wie das andere. Heuer stehen beispielsweise zum ersten Mal alle Gruppen gemeinsam auf der Bühne und werden versuchen, das Publikum mitzureißen und zum Mitsingen zu bringen. Man redet schließlich immer davon, dass mehr gesungen werden soll - genau das wollen wir schaffen", hofft der Bischofshofener Musikums-Leiter.

"Bischofshofner Tanzlmusi" als local heroes auf der Bühne

Als Lokalmatadoren geben bei der diesjährigen Ausgabe des Amselsingens die sechs Musikanten der "Bischofshofner Tanzlmusi" ihr Talent zum Besten. Sie gesellen sich damit zum virtuosen Programm, das - neben dem Mundharmonika Quartett und den Musikern der Stadt mit Schwung - Platz für den Innergebirg Dreigesang, den Singkreis Porcia, die Stubaier Freitagsmusi und die Windstreich Musikanten findet. Als weiteres Novum begrüßt heuer der Musik-Nachwuchs des Großarler Volksmusik-Helden Kaspar Fischbacher die Gäste am Eingang. "So soll man die gute Laune, die die Volksmusik versprüht, bereits von Anfang an spüren", freut sich Vinatzer.

Jugend zieht es zur Volksmusik

Generell sei es laut Vinatzer um die Volksmusik sehr gut bestellt: "Wir erleben gerade einen riesigen Aufschwung der Szene. Gerade auch in der Tanzlmusik und der Blasmusik ist sehr viel Bewegung und Niveau mit dabei. Die Ausbildung an den zahlreichen Musikschulen bringt immer wieder hervorragende Musiker hervor. Da die Volksmusik immer vom Herzen kommt und auch von den musikalischen Freundschaften der einzelnen Musiker lebt, finden immer mehr junge Talente den Weg zur Volksmusik. Die Jugend zeigt sich derzeit außerdem als sehr experimentier-freudig und mischt die traditionelle Volksmusik mit modernen Stilrichtungen - wie Jazz", weiß der Vollblut-Musiker.

Karten für das volksmusikalische Spektakel am 14. Oktober gibt es noch im Büro des Bischofshofener Tourismusverbandes.