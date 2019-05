Ein gelernter Spengler wurde zu Salzburgs erstem Kammersänger

Erstmals in der 125-jährigen Geschichte des Salzburger Landestheaters wurde am Dienstag der Ehrentitel des Kammersängers verliehen. Franz Supper, seit 32 Jahren am Haus, darf sich fortan mit diesem Ehrentitel schmücken. Der Tenor aus dem Burgenland hat seinen Lehrberuf für den Traum von einer Opernkarriere aufgegeben.

SN/lt/anna-maria löffelberger Tenor Franz Supper als Titelheld in „Hoffmanns Erzählungen“ am Salzburger Landestheater.