Ein neuer Blick von oben

Eine Ausstellung der Initiative Architektur würdigt eine Idee des in Salzburg geborenen Architekten Gunther Wawrik: Die "Bergstadt" als Utopie für eine neuen Blick auf das Zusammenleben.

Die Städte fransen aus. Aus Ein- und Ausfahrtswege wurden Einfaltsstraßen, an denen lieblose Gewerbebauarchitektur wucherte und Zweckbauten den Boden fressen. Alles verbaut und versiegelt. Gunther Wawrik sah voraus. Und der gebürtige Salzburger schaut genau hin, wie sich das Leben in der Stadt entwickelt, wie es an den Rand gedrängt wurde. Und er entwarf einen anderen Plan.

Sein Gegenentwurf zur Zersiedelung, zum Flächenfraß der ausufernden "Talstadt", wie der das nennt und wofür Salzburgs Entwicklung nach 1945 exemplarisch stehen kann ...