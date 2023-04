Ein Osterhit in St. Koloman: Auferstehungslied feiert 200-Jahr-Jubiläum

Vor 200 Jahren schuf "Stille Nacht"-Schöpfer Franz Xaver Gruber ein Lied für die österliche Auferstehungsmesse. In St. Koloman erklingt das Stück regelmäßig.

Viel weiß man nicht über die österlichen Feierlichkeiten in der Arnsdorfer Wallfahrtskirche des Jahres 1823. Erwiesen ist, dass Organist Franz Xaver Gruber am 25. März dieses Jahres ein Lied komponierte, das "zur feyerlichen Auferstehung" - und damit eindeutig für das Hohe Fest am Ostersonntag - gedacht war. Die ersten Textzeilen lauten "Christus ist erstanden, Christus ist erstanden". Die Besetzung , die auf dem Originalnotenblatt festgehalten ist, ist ebenfalls einem hohen Anlass angemessen: Drei Singstimmen, je zwei Geigen, Klarinetten und Trompeten ...