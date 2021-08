Ein Wochenende voller Premierenglanz

Beim Schmuckbrunch im Schloss Fuschl gab es Edelmetall und Edelsteine in Reinkultur zu bewundern.

Die Premiere von Schillers Drama "Maria Stuart" bei den Festspielen auf der Halleiner Pernerinsel lockte am Samstagabend viele Promis an. Ex-Jedermann Tobias Moretti und Ehefrau Julia kamen mit den Motorrädern und wechselten am Parkplatz vom Biker-Outfit ins Festspieldress. Am Sonntagabend folgte dann die Premiere von Luigi Nonos "Intolleranza 1960" in der Felsenreitschule.

Beim Schmuckbrunch im Schloss Fuschl gab es Edelmetall und Edelsteine in Reinkultur zu bewundern. Im Bild Buhlschaft Verena Altenberger mit Wolfgang, Christoph und Florian Köchert. Zum 100-Jahr-Jubiläum der Salzburger Festspiele gab es passend den Festspielring. Mit knapp 1000 Euro fast für "jedermann" erschwinglich.

SN/Copyright by: FRANZ NEUMAYR Pres Buhlschaft Verena Altenberger mit Wolfgang, Christoph und Florian Köchert.