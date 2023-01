Eine Bergstadt als Vermächtnis: Der in Salzburg geborene Architekt Gunther Wawrik starb im Alter von 92 Jahren

Mit dem Tod Gunther Wawriks verliere Österreichs Architekturszene "eine ihrer pointiertesten Stimmen".

Nach Salzburg, in seine Geburtsstadt, schafft es Gunter Wawrik nicht mehr. Der Architekt starb am Montag nach kurzer Krankheit im Alter von 92 Jahren. Just für diesen Tag war der Besuch in Salzburg angekündigt. Er hätte die Ausstellung über seine "Bergstadt" besuchen sollen, eine Fiktion als Gegenentwurf zum städtebaulichen Wildwuchs der Stadt im Tal. 2020 - Wawrik war schon 90 Jahre alt - entstand ein Buch zu diesem Gedankenexperiment. Bis 20. Jänner läuft die Schau noch. Die Österreichische Gesellschaft für ...