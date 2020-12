Gasteinerin Anna Rieser spielt 2021 beim Jedermann mit

Die 31-jährige Gasteinerin Anna Rieser spielt im Sommer beim Jedermann mit. Seit dieser Spielzeit ist die junge Schauspielerin am Volkstheater in Wien engagiert.

"Ich habe erst spät zum Theater gefunden", erzählt die gebürtige Bad Hofgasteinerin, "zuvor hatte es für mich keine Bedeutung. Schauspiel war eine andere Welt, mit der ich mich auch nicht beschäftigt habe. Wir sind zwar mit der Schule ins Landestheater gefahren, aber das war es dann schon auch."

Nach der Matura am BORG in Gastein ging Rieser nach Wien, war unschlüssig, was sie sich beruflich als Ziel setzen sollte und besuchte in ihrer Freizeit öfters das Volkstheater: "So ...