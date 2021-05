Gefährliche Wasserspiele: "Die Toten von Salzburg" drehen wieder

Neuer Stoff für alle Krimifans: Florian Teichtmeister und Michael Fitz ermitteln wieder. Der Dreh der achten Folge von "Die Toten von Salzburg" hat begonnen.

Dramatisches Ende eines nächtlichen Flirts im Schlosspark Hellbrunn: Nachdem sich die Elitegymnasiastin Leonie Höfinger mit ihrem Freund heimlich in den Park geschlichen hat, wird sie vor den berühmten Wasserspielen von einem Unbekannten niedergeschlagen. Doch, wenn es Mord war, wo ist die Leiche versteckt? Oder

war es doch eine Entführung? Fragen, die sich die Ermittler, Major Peter Palfinger (Florian Teichtmeister), sein bayerischer Kollege Kriminalhauptkommissar Hubert Mur (Michael Fitz ), Bezirksinspektorin Irene Russmeyer (Fanny Krausz) und Hofrat Alfons Seywald (Erwin Steinhauer), in der achten Folge, "Vergeltung", von "Die Toten von

Salzburg" stellen müssen. Seit Freitag dreht das Team wieder an mehreren Standorten in Salzburg.

",Die Toten von Salzburg' haben alle unsere Erwartungen übertroffen. Mit bis zu einer Million Sehern auf ORF 2 erreichte die Folge ,Schwanengesang' bei der Ausstrahlung im Jänner einen Rekordwert seit dem Start der Krimireihe. Und mit 7,07 Millionen Zusehern im ZDF und einem Gesamtmarktanteil von 21,5 Prozent holten wir uns sogar den Tagessieg in Deutschland", sagt der Geschäftsführer von Satel Film, Heinrich Ambrosch.

Hochkarätig besetzt sind in der von der Satel Film produzierten ORF/ZDF-Erfolgsreihe auch die Gast-und Nebenrollen. So stehen unter anderem Simon Hatzl, Nikolaus Barton, Lea Zoë Voss, Muriel Baumeister, Katharina Hauter, Nikolai Baar-Baarenfels, Milena Arne Schedle, Stan Steinbichler, Martin Feifel, Markus Schleinzer und Thomas Pohn vor der Kamera. Regie in "Vergeltung" führt wieder Erhard Riedlsperger. Das Drehbuch stammt aus den Federn von Klaus Ortner und Erhard Riedlsperger.

Junge Schülerin verschwunden

Und darum geht es in der achten Folge von "Die Toten von Salzburg": Leonie, ein plötzlich verschwundenes, bayerisches Mädchen, ist vermutlich einem

Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Die Suche nach der Schülerin eines Salzburger Elitegymnasiums führt den bayerischen Hauptkommissar Mur in die Salzburger Abteilung für Blut- und Gewaltdelikte zu Major Palfinger & Co. Bald müssen die Ermittler aber erkennen, dass es sich um einen Entführungsfall

handelt. Die Tochter eines bayerischen Bier-Kaisers könnte also noch leben. Eine

hochdramatische Jagd auf die Kidnapper führt auch zu Leonies Praktikumsstelle, einem engagiert geleiteten Resozialisierungsprojekt für junge Outlaws im Hellbrunner Zoo.