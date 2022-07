Hallein erstrahlt jetzt als Bildhauerstadt

87 Künstlerinnen und Künstler, 243 Werke und 6 Ausstellungsorte. Das sind die Eckdaten einer Ausstellung in Hallein, die am 22. Juli eröffnet. Anlass ist das 151-Jahr-Jubiläum der Bildhauerschule in Hallein. Highlight ist die Sonderausstellung des Künstlerduos Gilbert&George im Keltenmuseum.

Als Keltenstadt, Salinenstadt und Industriestadt ist Hallein im öffentlichen Bewusstsein verankert. "Die Bedeutung Halleins für die Bildhauerkunst in Österreich ist jedoch kaum bekannt", betont Johann "Giovanni" Gutschi, der seit zehn Jahren die Abteilung Kunst und Design an der HTL Hallein leitet und als Steinmetz und Bildhauer tätig ist. Die Geschichte der HTL hatte 1871 mit der Gründung einer Holzschnitzerschule begonnen. Sie war die erste berufsbildende Schule in der Donaumonarchie und ist sozusagen die Urmutter aller HTLs. "Spaziert man ...