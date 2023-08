Herbstlärm Festival eröffnet vielfältigen Kulturherbst in St. Johann

Jene Besucher, die ebendiesen freien Weg zum freien Wort auch tatsächlich bestreiten, werden von der Kulturplattform jedenfalls mit spannenden Inhalten belohnt. So wird bei einer Filmvorführung am 17. November etwa ein Österreichbild zum Thema Alkoholismus am Land aus dem Jahr 1994 gezeigt. Regie führte damals O. P. Zier. Im Anschluss an den Film diskutiert der Schriftsteller auf dem Podium mit Sozialarbeiterin Eva Rottenschlager-Pink, wie sich die Situation seither verändert hat. Eine Woche später, am 24. November, organisieren der Flüchtlingsdienst der Diakonie und St. Johann hilft in Kooperation mit der Kulturplattform einen interkulturellen Poetry-Slam. Bereits am 21. September liest Amani Abuzahra aus "Ein Ort Namens Wut", worin sie eine emotionale Landkarte der Marginalisierten zeichnet und schildert, was Rassismus mit Gefühlen macht.

Mit Kasperl die Kleinsten bilden

Zahlreiche interaktive Workshops und Kulturabende runden das vielfältige Herbstprogramm ab. Den Abschluss macht am 27. Jänner das "müllteuflische Kasperl-Buch-Präsentations-Fest". "Während des Lockdowns ist unser Video des pädagogischen Kasperltheaters ,Kasperl und der Müllteufel' online unzählige Male geklickt worden", erklärt Göschel die Hintergründe des absurd anmutenden Veranstaltungstitels. Und weiter: "Aktuell produzieren wir ein dazu passendes Bilderbuch, um die nachhaltige Wirkung in Sachen Mülltrennung und Recycling weiter zu erhöhen. Zum Abschluss unseres Programms wollen wir dieses Buch präsentieren." Der Folder mit dem gesamten Herbstprogramm der Kulturplattform liegt dieser Ausgabe der PN im Verteilungsgebiet St. Johann und in allen Abo-Ausgaben bei.