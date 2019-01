Im Kino gibt's Kabarett, Konzerte und Canapés

Womit Kinobetreiber aus Leidenschaft in Mittersill, Hallein und der Landeshauptstadt den großen Ketten die Stirn bieten.

"Wenn ich an die Streaming-Dienste denke: Warum sollte sich jemand aus seinem Sessel erheben und ins Kino gehen?", fragt Josef Schnöll. Er ist geschäftsführender Gesellschafter einer Steuerberatungskanzlei und betreibt die Lichtspiele Mittersill. "Kino muss ein Erlebnis bieten. Dazu braucht es gute Technik. Die habe ich. Und ein gutes Programm." Auch das hat er. "Wir zeigen Programmkino und Arthouse-Filme. Denn Mainstream gibt es überall sonst." Am 10. Februar steht sogar eine Österreich-Filmpremiere an: Pascal Röslers "Die Seele der Salzach". Auf der Bühne ist zudem Platz für Lesungen, Theater und Musik. Am 17. Jänner gastiert Peter Blaikner mit "Wos sogga?". Und: Josef Schnöll setzt auf Public-Viewing-Liveübertragungen. So wie beim Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker. "Der Besuch war noch enttäuschend, aber ich gebe nicht auf. Vielleicht habe ich es zu wenig beworben." Im Frühjahr will er - live und mit deutschen Untertiteln - Opern aus der New Yorker MET, dem Londoner Royal National Theatre, der Mailänder Scala und dem russischen Bolschoi-Theater übertragen. "Dazu gibt es dann Sekt und Canapés."